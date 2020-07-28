Работодатели и профсоюзы поддержали сокращение административной нагрузки на предприятия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Работодатели и профсоюзы России поддержали инициативу Министерства труда и социальной защиты по сокращению административной нагрузки на предприятия. Инициатива предлагает отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период они не изменились, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

"Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений поддержала инициативу Минтруда России по снижению административной нагрузки на предприятия. В частности, речь идет о поправках в федеральный закон "О специальной оценке условий труда". Предлагается отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились, а каких-либо ситуаций, связанных с нарушением охраны труда, на предприятии не произошло. Проект закона разработан по инициативе Минтруда в рамках реализации "регуляторной гильотины", - рассказали в Минтруде.

В министерстве уточнили, что сейчас период действия декларации соответствия условий труда нормативным требованиям охраны труда составляет пять лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий труда и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время не было выявлено каких-либо нарушений.

"Предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. Это позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия, в том числе - относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. По нашим подсчетам, такое упрощение может затронуть до 35% рабочих мест", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, если условия труда изменились, на производстве были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были выявлены профзаболевания сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется, подчеркнули в Минтруде.