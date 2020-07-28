"Лукойл" и "Варандейский терминал" подали апелляции в арбитраж на решение по иску к ФАС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Лукойл" и "Варандейский терминал" (дочерняя компания "Лукойла") подали апелляционные жалобы в Арбитражный суд Москвы на решение по иску к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) при повторном рассмотрении дела, следует из картотеки суда.

Ранее Арбитражный суд Москвы на заседании 19 июня поддержал ФАС в споре с дочерней компанией "Лукойла" - "Варандейский терминал", и поддержал прошлогоднее решение ведомства, которым оно посчитало тарифы на перевалку нефти терминала завышенными.

Верховный суд 20 июля отказал в удовлетворении иска "Варандейского терминала" к ФАС о признании недействующим приказа антимонопольного ведомства от 29 ноября 2019 г. об утверждении предельного максимального тарифа на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в размере 1 211 рублей за 1 тонну.

О деле

Судебное противостояние "Варандейского терминала" с антимонопольной службой началось после того, как "Лукойл" поспорил с "Роснефтью" о стоимости перевалки нефти на Варандее в 2017 году. "Роснефть" после покупки контрольного пакета "Башнефти" стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с этих месторождений, он принадлежит "Лукойлу".

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы на перевалку Варандейского терминала завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако в октябре 2019 года апелляционная инстанция отменила это решение. Кассационная жалоба "Лукойла" также осталась без удовлетворения.