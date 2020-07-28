ФАС фиксирует снижение числа картельных дел на рынке питания для школ и детсадов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует снижение числа картельных дел в отношении поставщиков продуктов питания в школы, детские сады и больницы, при этом в ряде регионов такие дела возбуждаются. Об этом заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе онлайн-форума "Про питание".

"На самом деле наша совместная работа (с бюро расследований ОНФ - прим. ТАСС) говорит о том, что уровень различного рода злоупотреблений стал гораздо ниже. Дела стали единичные, сегодня их буквально по пальцам можно пересчитать", - заявил он.

При этом Тенишев отметил, что 27 июля ФАС возбудила в Республике Хакасия два антимонопольных дела о картельных соглашениях поставщиков продуктов для школ, детских садов и больниц. Кроме того, целая серия таких картельных дел была возбуждена в Санкт-Петербурге. Еще два дела возбуждено в Нижнем Новгороде.

"Я надеюсь, что дополнительное финансирование, которое будет направлено на обеспечение питанием детей, не станет приманкой для различного рода недобросовестных дельцов. Да, это бизнес, я не спорю, но это должен быть честный, добросовестный бизнес. Мы примем все меры, чтобы закупки прошли честно и чтобы в этих закупках победили те компании, которые умеют конкурировать, честно работать, а не те компании, которые только и умеют договариваться", - подчеркнул начальник управления ФАС.