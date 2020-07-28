Дегтярев предложил думе Хабаровского края наладить контроль над расходованием бюджета

ТАСС, 28 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил депутатам законодательной думы региона наладить контроль над расходованием бюджетных средств. Об этом он сообщил во вторник во время встречи с депутатами.

"Мы в комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи [в Госдуме] придумали такой механизм в рамках контрольных полномочий парламента, как мониторинг расходования бюджетных средств по государственным программам. И я бы хотел, чтобы вы этот опыт учли в своей работе, потому что расходование средств бюджета и на социальные нужды, и на капитальные вложения - это очень важный вопрос. Они должны расходоваться эффективно, вовремя и приносить пользу людям. И здесь я бы хотел опираться на вас, на Законодательную думу Хабаровского края", - сказал глава региона.

По его словам, чиновники - это люди, которым всегда нужно чувствовать контроль. Со своей стороны Дегтярев пообещал настроить контрольные органы аппарата губернатора на эту работу.

После основной встречи Дегтярев провел рабочее совещание с фракцией ЛДПР, у которой большинство в краевой думе. Он отметил, что на представителях партии лежит большая ответственность, так как их своими голосами поддержали тысячи жителей.

"ЛДПР в Хабаровском крае - партия правящая. Это накладывает на нас, в первую очередь, огромную ответственность. И перед Владимиром Вольфовичем Жириновским как перед председателем, и перед избирателями, которые вас всех выбрали", - заключил врио губернатора.