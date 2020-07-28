Поезда в августе свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Первые поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону отправятся в августе. Об этом говорится в сообщении компании "Гранд сервис экспресс", оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

Поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером до станции Разъезд 9 км. Далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно и имеет свой номер в графике движения поездов.

Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа, он проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути составит 19 часов. Поезд № 415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

"Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее. Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова", - отметил генеральный директор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Билеты на новые направления будут доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж до конца текущей недели.

Поезда "Таврия" уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом и Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию.

Круглогодичные поезда из Екатеринбурга в Крым и обратно курсируют двумя разными маршрутами - через Волгоград и Казань.