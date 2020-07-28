Правительство одобрило дополнительный выпуск акций "Аэрофлота"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" при условия сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на портале правовой информации.

"Осуществить в установленном порядке мероприятия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" путем дополнительного выпуска акций по открытой подписке", - отмечается в документе.

В настоящее время доля государства в уставном капитале "Аэрофлота" составляет 51,2%, при этом 40,9% обыкновенных акций находится в свободном обращении.

Котировки авиакомпании в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение на фоне новостей об одобрении допэмиссии. По состоянию на 12:35 мск, стоимость акций опускалась на 3,6% - до 84,5 рубля за штуку. При этом в минимуме цена акции опускалась до 82,86 рубля.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих отмечал, что "Аэрофлот" прорабатывает план по дополнительным объемам финансирования, которые возможно привлечь на рынке или же с помощью государства для поддержки операционной деятельности.

В свою очередь, представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщал ТАСС, что РФПИ и международные партнеры изучают возможность инвестиций в "Аэрофлот".