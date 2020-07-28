Путин заслушает доклад Чемезова о работе Ростеха

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о деятельности корпорации.

"Сегодня у Путина, что называется, внутренняя работа в Кремле - внутренние совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, среди других собеседников президента будет Чемезов, который "представит ежегодный доклад о деятельности корпорации".

Представитель Кремля напомнил, что Путин регулярно общается с Чемезовым, который возглавляет "гигантскую корпорацию". "Также, как и в случае ОСК, в последнее время президент немалый акцент делает на гражданской составляющей [работы корпорации]", - отметил Песков.