{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заслушает доклад Чемезова о работе Ростеха

Глава Ростеха представит ежегодный доклад о деятельности корпорации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о деятельности корпорации.

"Сегодня у Путина, что называется, внутренняя работа в Кремле - внутренние совещания", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, среди других собеседников президента будет Чемезов, который "представит ежегодный доклад о деятельности корпорации".

Представитель Кремля напомнил, что Путин регулярно общается с Чемезовым, который возглавляет "гигантскую корпорацию". "Также, как и в случае ОСК, в последнее время президент немалый акцент делает на гражданской составляющей [работы корпорации]", - отметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧемезов, Сергей Викторович
Аграрии Кабардино-Балкарии убрали третью часть высаженного в регионе картофеля
Они собрали около 57 тыс. т картофеля, основную часть уберут осенью
Читать полностью