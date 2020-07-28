В Минфине заявили, что поправки о незаконно полученных деньгах уточняют действующий закон

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, сейчас и так зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ, поправки, которые вносятся сейчас в Гражданский кодекс, являются уточняющими: конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"В настоящее время средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это - действующие нормы БК РФ (Бюджетный кодекс - прим. ТАСС). В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства - в случае отсутствия доказательств законности их получения", - сообщила пресс-служба.

В Минфине отметили, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом. "В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути - это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ", - добавили в Минфине.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что, по оценкам Минфина, сумма изъятий средств в рамках коррупционных дел составит порядка 20 млрд рублей на этот год.

"Смысл в том, что еще в 2018 году был принят закон, что все деньги, которые изымаются в рамках коррупционных дел, изымаются в пользу бюджета. По оценкам на этот год - это около 20 млрд рублей, сумма довольно внушительная", - сообщил Алексей Моисеев в ходе конференции газеты "Ведомости" "Роль капитана в шторм - грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка".