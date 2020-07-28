Российская нефть Urals перестала торговаться с премией к Brent в северо-западной Европе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals 27 июля впервые с конца апреля снизилась до размера скидки к североморскому эталону Brent, до этого она торговалась с премией, сообщили в ценовом агентстве Argus.

"Давление на стоимость сорта оказала информация о росте отгрузок Urals в августе более чем на 40% вследствие увеличения добычи в России в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, а также сравнительно невысокий спрос на сорт в северо-западной Европе и Китае", - отметили в агентстве.

Urals в северо-западной Европе в понедельник, 27 июля, подешевел на $0,38 за баррель, до скидки $0,13 за баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному (индекс рассчитывается по методике, в основе которой лежат цены на пять сортов нефти: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll - прим. ТАСС).

Агентство ожидает, что отгрузки сорта из балтийских портов в августе повысятся более чем на 50% относительно уровня текущего месяца, до 880 тыс. б/с (3,8 млн тонн). Спрос на Urals в Европе остается пониженным из-за невысокой прибыльности переработки.

Интерес к российскому сорту в Urals ослаб и в Китае на фоне высоких запасов сырья в хранилищах, а также сильных наводнений на юге страны, отмечает Argus. При этом в Средиземноморье четвертый торговый день подряд премия на партии Urals по 80-100 тыс. тонн сохраняется на уровне $0,75 за баррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному.

"Морской экспорт Urals в следующем месяце вырастет более чем на 40%, до 1,1 млн б/с (4,7 млн тонн). В июле суммарные морские отгрузки сорта находятся на наименьшем уровне как минимум с 2001 года - 770 тыс. б/с (3,32 млн тонн)", - добавили в агентстве.