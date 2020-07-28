Международный терминал в аэропорту Махачкалы откроется летом 2021 году

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Открытие международного терминала в аэропорту Махачкалы перенесено с 2020 года на июнь 2021 года, сообщил во вторник генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым и первым замминистра экономического развития Михаилом Бабичем.

"Международный терминал планировали сдать в этом году, но в связи с тем, что федеральные деньги по устройству пункта пропуска были доведены только в этом году, сроки поменялись. Это июнь 2021 года на сегодняшний день по новой дорожной карте", - сказал он.

По словам Пирмагомедова, пропускная способность на международных рейсах в настоящее время составляет 60 пассажиров в час. "Она реверсивная. Иностранные авиакомпании стоять пять-шесть часов здесь не хотят, поэтому у нас есть сдерживающий фактор. Новый же терминал, он предполагает 150 пассажиров в час и еще 40 пассажиров - это зал деловой авиации", - сказал он.

Пирмагомедов отметил, что уже завершены работы на третьем этаже в здании аэропорта.

О терминале

Международный терминал в аэропорту Махачкалы планировали сдать летом 2020 года. Его начали строить в 2016 году. Планируется, что с его открытием пропускная способность аэропорта вырастет почти вдвое.

Проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью более 1 млрд рублей впервые был презентован в 2014 году. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Оно будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.