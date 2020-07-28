Таможенные склады в России могут быть использованы для доставки иностранных онлайн-покупок

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил использование таможенных складов в РФ для доставки иностранных онлайн-покупок, что позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам - сократить издержки.

"Наша задача - поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира, должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированные решения по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервисы и скорость доставки товаров", - указал председатель правительства на совещании по регулированию трансграничной электронной торговли.

"Есть разные предложения на этот счет, среди них - использование таможенных складов на территории нашей страны", - отметил глава кабинета министров. По его словам, "продавцу это позволит сократить ряд издержек, обеспечить стабильный спрос, для потребителя - снизить сроки доставки товаров, даст доступ к более широкому ассортименту". Мишустин подчеркнул, что "государство сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы, кроме того, появится возможность для реэкспорта".