Консолидированная выручка "Яндекса" во II квартале составила 41,4 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Яндекса" согласно стандартам US GAAP во II квартале 2020 года составила 41,4 млрд рублей, что сопоставимо с показателем прошлого года. Согласно сообщению компании, этот показатель приводится без учета показателей "Яндекс.Маркета".

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период снизилась на 67% по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 1,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 35% - до 8,5 млрд рублей. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA составила 20,5%.

По итогам первого полугодия консолидированная выручка "Яндекса" выросла на 12% и составила 88,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом снизилась на 37%, до 7,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA за январь - июнь сократился на 14% и составил 20,6 млрд рублей.

На 30 июня остаток денежных средств, эквивалентов и депозитов составил 241,9 млрд рублей.

Структура выручки

В "Яндексе" отмечают, что впервые в общей структуре выручки компании более 40% доходов пришлось на нерекламную выручку. Во II квартале 2020 года общая выручка от продажи интернет-рекламы "Яндекса" сократилась на 15%, до 24,8 млрд рублей. Это в компании объясняют сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер.

Выручка сегмента "Такси" выросла на 42% и достигла 12,5 млрд рублей, составив почти треть общей выручки компании. Такой результат в основном обусловлен ростом фудтех-направления, которое включает сервисы "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда", а также развитием сервиса "Яндекс.Такси" для бизнеса.

Прочие доходы выросли на 21% и достигли 4,2 млрд рублей. В компании отмечают, что рост был связан в основном с ростом доходов медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области "интернета вещей" и ростом сервиса "Яндекс.Облако". "Этот рост был частично нивелирован снижением доходов "Яндекс.Драйва" в связи с запретом на работу каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге на протяжении почти всего второго квартала", - добавляют в компании.

Выручка по сегментам

Выручка в сегменте "Поиск и портал" "Яндекса" сократилась во II квартале на 12% и составила 25,5 млрд рублей. Этот сегмент включает в себя все сервисы "Яндекса" в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, кроме тех, что выделены в отдельные сегменты.

Выручка сегмента "Сервисы объявлений" (включает "Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость" и "Яндекс.Работу") также сократилась на 32%, до 886 млн рублей, что связано с закрытием автосалонов в период пандемии коронавируса, а также со спадом спроса на рынке недвижимости.

При этом доходы "Яндекса" в сегменте медиасервисов выросли почти вдвое - до 1,7 млрд рублей. Сюда входят "Кинопоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Афиша", продюсерский центр "Яндекс.Студия" и единая подписка "Яндекс.Плюс".

Выручка в сегменте "Экспериментальные направления" ("Яндекс.Драйв", "Дзен", геосервисы, "Яндекс.Облако" и "Яндекс.Образование") во II квартале снизилась на 18% и составила 2,8 млрд рублей.