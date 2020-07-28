Россияне на 40% увеличили расходы в турагентствах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. После объявления о возобновлении Россией международного авиасообщения расходы россиян в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. Такие выводы приводятся в исследовании ВТБ.

"В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами траты россиян в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. При этом объем транзакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28%", - отмечается в исследовании.

По словам руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, первые дни после решения о возобновлении международных авиаперевозок в большей степени повлияли на турагентства.

Отмечается, что объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. По сравнению со средним значением выходных июля рост составил 40%, при этом показатели 18-19 июля превышены на 18%, 11-12 июля - на 65%, 4-5 июля - на 48%.

В сегменте авиабилетов сохраняется минимальный объем спроса. В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения прямые заказы авиабилетов составили лишь около 115 млн рублей. В исследовании ВТБ также указывается, что средний показатель предыдущих выходных июля оказался выше на 28%. Данные 18-19 июля были выше на 19%, 11-12 июля - на 31%, а 4-5 июля - на 35%.

24 июля стало известно о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения - Великобритания, Танзания и Турция. ВТБ проанализировал объем транзакций россиян в рамках сети своего эквайрингового бизнеса за пятницу-воскресенье, сравнив их с показателями прошлых выходных июля.