МТС получила первую в России лицензию на 5G

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны. Как говорится в сообщении компании, лицензия выдана Роскомнадзором до июля 2025 года.

В МТС указали, что оператор стал первым в России, кто получил лицензию на использование 5G. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В ближайшее время компания представит на рынок решения для промышленных предприятий, а сейчас разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину, ретейл и логистику.

"Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы", - отметил президент МТС Алексей Корня, чьи слова приводятся в сообщении.

В марте Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о выделении диапазона частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G. По сути, это означает, что Роскомнадзор теперь может самостоятельно решать, кому разрешать устанавливать радиоэлектронные средства связи в данном диапазоне, если операторами будет подана соответствующая заявка.