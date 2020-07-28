В Эстонии стартовал комплексный проект по очистке загрязненных водных ресурсов

ТАЛЛИН, 28 июля. /ТАСС/. В Эстонии представили первый в истории страны комплексный проект по улучшению состояния водных ресурсов в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Предусмотренные проектом меры - он рассчитан на 10 лет - будут реализовываться на общей площади в 240 тыс. га.

Как рассказал министр окружающей среды Рене Кокк, авторы проекта CleanEST намерены с его помощью вернуть к жизни пострадавшие от хозяйственной деятельности человека водоемы. За последние 15 лет общее число таких водоемов сократилось в республике вдвое, но по-прежнему остается высоким.

"Если 90 лет назад отходы сливали прямо в реку, то сейчас мы говорим о повторном использовании ресурсов, - сказал Кокк телеканалу ETV+. - И экологические требования совершенно иные. Загрязнитель должен либо исправить ситуацию, либо заплатить за причиненный ущерб".

На первом этапе реализации проекта предусмотрено проведение очистки почвы на территории бывшего шинного завода Кохтла-Нымме в Ида-Вирумаа. Там будут удалены 1200 тонн верхнего грунта, пропитанного отработанным маслом. Загрязнение почвы на предприятии происходило в основном в 30-е годы прошлого века, когда там функционировали нефтяной и шинный заводы.

"Наша обязанность - бороться с этим наследием и путем восстановления почвы остановить дальнейшее распространение загрязнения, - заявил Кокк. - Это позволит вновь использовать этот район в будущем".

В ходе реализации проекта его автора хотят также понять можно ли использовать предусмотренные им технологии для очистки других объектов в Эстонии и в других странах Европы.

"Подобных масштабных проектов в Эстонии еще не было, - сказала замруководителя проекта CleanEST Татьяна Рейн. - Большая территория, бюджет - €16,7 млн".

Более половины финансовых средств для реализации проекта предоставят европейские фонды, еще 40% выделят эстонский Центр инвестирования в окружающую среду и государственный бюджет республики.