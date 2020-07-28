Мишустин поручил доработать проект концепции развития трансграничной онлайн-торговли

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру цифрового развития Максуту Шадаеву вместе с другими заинтересованными ведомствами доработать проект трансграничной электронной торговли и обсудить его с партнерами по ЕАЭС.

"Максута Игоревича Шадаева прошу совместно с министерством финансов, министерством промышленности и торговли, министерством экономического развития, а Минфин это, соответственно, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, доработать проект концепции, чтобы предоставить его на рассмотрение наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Это очень важно", - сказал Мишустин на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли. Премьер заверил, что соответствующее протокольное поручение будет подписано.

По мнению Мишустина, использование таможенных складов может серьезно активизировать трансграничную онлайн-торговлю, "если все сделать грамотно, расширить участие России в глобальных цепочках". "Надо очень внимательно посмотреть на различные возможности, взвесить все "за" и "против" для более точной оценки. Абсолютно согласен: надо провести эксперимент с участием "Почты России" и регулярно докладывать о том, как он продвигается", - заключил глава правительства.