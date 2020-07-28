Акции "Яндекса" на Мосбирже опустились на 2,4%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже опускались на 2,4% после роста на старте торговой сессии и в моменте достигали отметки в 4022,6 рублей за штуку, свидетельствуют данные торгов на 13:21 мск.

По состоянию на 13:30 мск, акции "Яндекса" замедлили снижение до 1,2% и торговались на уровне 4074,8 рублей за бумагу.

Котировки "Яндекса" перешли к снижению после публикации финансовой отчетности компании за II квартал текущего года. Согласно материалам, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период снизилась на 67% в годовом выражении - до 1,9 млрд рублей. При этом показатель консолидированной выручки остался на уровне прошлого года и составил 41,4 млрд рублей.