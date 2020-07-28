ФАС уличила Райффайзенбанк во введении потребителей в заблуждение из-за условий кешбэка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила в действиях Райффайзенбанка признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, банк не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кешбэка по кредитным и дебетовым картам. Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.

"Банк не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кешбэка по кредитным и дебетовым картам. ФАС России обнаружила в действиях АО "Райффайзенбанк" признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк на своем официальном сайте предлагал дебетовые и кредитные карты с кешбэком в размере 1,5%, в рекламных материалах он также обещал ежемесячно возвращать стоимость покупок в указанном размере без каких-либо ограничений. При этом в правилах программ лояльности по каждой из карт указаны полные условия начисления кешбэка, в том числе и ограничения для его получения.

"Ряд операций, по которым не предусмотрено получение кешбэка, представлен в виде таблицы с указанием МСС-кодов. Однако система применения таких кодов достаточно специфична и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы. При этом в правилах АО "Райффайзенбанк" не указано, каким образом клиенты могут узнать МСС-код до совершения операций", - отмечают в ФАС.

В связи с этим ФАС выдала Райффайзенбанку предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Банк будет обязан его исполнить в течение 30 дней с момента получения, указывают в ведомстве.

"Кредитные организации используют кешбэк в качестве одного из преимуществ своих продуктов, тем самым привлекая потребителей обещаниями более выгодных условий. Это не первые случаи жалоб на неисполнение банками заявленных условий обслуживания. Подобное поведение, равно как и неполное донесение до потребителей условий программ лояльности для повышения спроса на услуги, недопустимо и будет пресекаться антимонопольными органами", - отметила заместитель начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС Александра Нестерова.