Эксперимент с таможенными складами в трансграничной торговле может начаться в феврале

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Почта России" технологически готова в феврале 2021 года принять участие в эксперименте по использованию таможенных складов при доставке иностранных онлайн-покупок. Об этом сообщил гендиректор "Почты России" Максим Акимов на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о регулировании трансграничной электронной торговли.

"Думаем, что мы сможем с февраля технологически стартовать при быстрой подготовке нормативных актов. Поскольку мы много инвестируем в современные логистические решения, могли бы начать этот эксперимент в Подмосковье и в Новосибирске, у нас технологическая база для этого есть", - сказал Акимов.

Мишустин в ходе совещания не исключил использования таможенных складов в РФ для доставки иностранных онлайн-покупок, что позволит сократить сроки доставки товаров и издержки продавцов.

После этого премьер-министр отметил, что использование таможенных складов может серьезно активизировать трансграничную онлайн-торговлю и расширить участие России в глобальных цепочках. "Надо очень внимательно посмотреть на различные возможности, взвесить все "за" и "против". Для более точной оценки, я абсолютно согласен, надо провести эксперимент с участием "Почты России" и регулярно докладывать о том, как он продвигается", - сказал он.

Мишустин попросил главу Минкомсвязи Максута Шадаева совместно с другими министерствами и ведомствами доработать проект концепции, чтобы предоставить его для рассмотрения партнерам по Евразийскому экономическому союзу.