Глава Тверской области предложил создать кластер по выпуску техники для геологоразведки

ТАСС, 28 июля. Кластер по производству техники для геологоразведки планируется создать в Тверской области на базе действующих предприятий для снижения зависимости от импортных поставок. С такой инициативой выступил губернатор Игорь Руденя во вторник во время рабочей поездки в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"Мы со своей стороны как регион заинтересованы, чтобы у нас формировалась территория компетенций по данному геологоразведовательному направлению, с учетом спроса на российскую технику и того, что в регионе много предприятий, где можно реализовать серьезные проекты. Сегодня это направление поддерживается президентом страны, федеральным правительством, мы тоже готовы со своей стороны активно участвовать. Мы готовы создать кластер по данному направлению", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Отмечается, что создание кластера поможет снизить импортозависимость в отечественной полевой сейсморазведке. О сроках его формирования не сообщается.

Эта тема обсуждалась во время посещения в Кимрском районе предприятия "Геосвип", входящего в состав госхолдинга "Росгеология". Оно выпускает вибрационные источники сейсмических сигналов для нефтяной и газовой промышленности. Сейчас специалисты изготавливают новые опытные образцы оборудования для сейсмологии. "Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой проведения первичных испытаний новой техники и оборудования на территории Тверской области, обладающей обширными природно-климатическими условиями, включая торфяники", - отметили в пресс-службе.

На совещании обсудили вопросы обеспечения предприятия заказами, налаживания новых кооперационных связей, возрождения Савеловского станкостроительного завода, который являлся одним из поставщиков "Геосвип". Как сообщалось ранее, на его площадке власти региона совместно с госкорпорацией "Ростех" планируют создать индустриальный парк.