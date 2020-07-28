MR Group начнет подготовительные работы по строительству штаб-квартиры "Яндекса" в августе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group планирует зайти на площадку для строительства новой штаб-квартиры "Яндекса" в августе 2020 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС коммерческий директор компании MR Group Александр Сурменев (девелопер проекта).

В июне "Яндекс" представил проект новой штаб-квартиры, которая будет построена на месте гостиницы "Корстон" в Гагаринском районе Москвы.

"Заход на площадку для подготовительных работ мы начинаем с 1 августа", - сказал Сурменев, отметив что примерно в эти же сроки площадка передается под снос гостиницы.

Он пояснил, что возведение штаб-квартиры начинается после выдачи разрешения на строительство (РНС). "РНС мы ожидаем в ноябре", - добавил Сурменев.

Как сообщали ранее в "Яндексе", здание будет вписано в архитектурный облик района и сопоставимо по максимальной высоте с "Корстоном". Общая площадь здания составит около 170 тыс. кв. м, максимальная высота - не более 75 м. Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех - там расположатся кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации. Вокруг офиса появится общественное пространство. "Яндекс" приобрел 20-этажную гостиницу и права на 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года.

Сейчас "Яндекс" арендует 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. "Яндекс.Маркет" снимает 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в Lotte на Новом Арбате. Кроме того, в январе 2020 года "Яндекс" арендовал около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории "Москва-Сити".