{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В "Ростехе" рассказали о сокращении доли зарубежных вакцин на российском рынке

По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, удалось снизить долю импортных вакцин с 69% в 2015 году до 17% в 2019 году
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Общая доля иностранных вакцин в России сократилась до 17% в 2019 году с 69% в 2015 году. При этом доля "Ростеха" на рынке медицинских изделий составила 10%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Растет доля и наших медицинских изделий: сегодня на рынке занимает порядка 10%. Совсем недавно мы были практически близко к нулю […] Успехи показывает и фармацевтическое направление. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69% в 2015 году до 17% [в 2019 году]", - сказал он.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
Правительство Молдавии удвоит помощь пострадавшим от засухи фермерам
Как сообщил премьер-министр республики Ион Кику, компенсации за каждый гектар составят от €50 до €70
Читать полностью