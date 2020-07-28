В "Ростехе" рассказали о сокращении доли зарубежных вакцин на российском рынке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Общая доля иностранных вакцин в России сократилась до 17% в 2019 году с 69% в 2015 году. При этом доля "Ростеха" на рынке медицинских изделий составила 10%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Растет доля и наших медицинских изделий: сегодня на рынке занимает порядка 10%. Совсем недавно мы были практически близко к нулю […] Успехи показывает и фармацевтическое направление. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69% в 2015 году до 17% [в 2019 году]", - сказал он.