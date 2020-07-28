Цены на авиабилеты из Москвы в Турцию выросли на 30-40%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов из Москвы в Турцию на фоне возобновления рейсов в эту страну с августа выросла на 30-40%, следует из данных сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

В начале августа Россия частично возобновит международное авиасообщение, прерванное в конце марта из-за коронавируса. С 1 августа из России можно будет улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию (только в Анкару и Стамбул), с 10 августа - в курортные города Турции: Анталью, Бодрум и Даламан.

"Количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло в 5 раз, в Великобританию - в 2 раза. Это рост реального спроса по сравнению с предыдущей неделей (с 13 по 19 июля). А вот по Танзании все пока тихо. Поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы", - отмечают в компании.

Средняя стоимость авиабилета туда-обратно из Москвы в Стамбул увеличилась на 31% - до почти 24 тыс. рублей, из Москвы в Анталью - на 42%, до почти 25 тыс. рублей, в Лондон - на 10%, до почти 30 тыс. рублей. При этом авиабилеты из Санкт-Петербурга в Стамбул подешевели на 13% - до 20,5 тыс. рублей, а в Анталью - выросли на 61%, до 36,3 тыс. рублей.

"Стоит обратить внимание, что путешественники пока не строят долгосрочные планы. Почти 95% билетов в Турцию, которые были забронированы с 24 июля, предназначены для полета туда в августе. Отдых на сентябрь запланировали лишь 5% тех, кто купил билеты в эту страну. Если говорить о тех, кто собирается в Великобританию, то все купленные за последние дни билеты - для полета в августе", - уточняют в "Туту.ру".