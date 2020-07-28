"Деловая Россия" поможет привлечь инвесторов в Пермский край

ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" выразила готовность оказать содействие Пермскому краю в поиске инвесторов для реализации ряда проектов на территории региона. Об этом журналистам рассказал президент организации Павел Титов, который находится в рабочей поездке в Перми.

"Мы как общественная организация специализируемся на несырьевом секторе экономики, и тут мы как раз видим огромный недооцененный потенциал Пермского края, это медицина, это образование, туризм, который для нас огромное и непаханное поле, экология. Мы не просто привезли какие-то идеи, мы уже привозим готовые проекты и готовых инвесторов, которые <...> при плотном сотрудничестве с властями готовы уже инвестировать в край", - сказал Титов.

Среди проектов, предложенных "Деловой Россией", - строительство экотехнопарка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 250 тыс. тонн в год, создание музея промышленности Перми и Центра круизного туризма, внедрение зарядных станций для электромобилей, а также проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в Пермском крае по трем основным направлениям - социальная инфраструктура, коммунально-энергетическая среда, жилищное строительство и сопутствующая инфраструктура. Они будут реализовываться в рамках соглашения, которое организация подписала с властями Пермского края. Документ также предполагает развитие предпринимательства и содействие малому и среднем бизнесу, в частности разработку и совершенствование действующих мер поддержки для МСП.

"Регион открыт для инвестиций. Сегодня в рамках совещания мы обсудили ряд инвестиционных проектов, которые члены "Деловой России" готовы реализовывать в Пермском крае. Наша задача сделать так, чтобы мы были тем регионом, где бы <..> на уровне каждого чиновника бережно относились к инвестору", - сказал журналистам врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным правительства региона, в Пермском крае реализуется 13 приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). В 2019 году статус приоритетного был присвоен девяти проектам на общую сумму инвестиций в размере 37,9 млрд руб. За 2020 год статус ПИП присвоен 4 проектам на общую сумму инвестиций в размере 5,5 млрд руб. (109 рабочих мест). Ранее пресс-служба краевого парламента сообщала, что депутаты заксобрания в первом чтении одобрили законопроекты по поддержке инвестиционных проектов, один из них предполагает снижение ставки налога на прибыль с 20 до 10% для региональных инвестпроектов, льгота будет действовать до конца 2028 года, она должна простимулировать на создание производств с "нуля", второй законопроект устанавливает право на применение инвестиционного налогового вычета в размере 50% суммы расходов.

"Деловая Россия"

"Деловая Россия" - общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 5 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях "Деловой России" - около 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий - порядка 2,8 трлн руб. "Деловая Россия" представлена во всех 85 субъектах РФ и включает в себя 48 комитетов.