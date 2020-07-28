ФТС в первом полугодии выявила более 42 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России за шесть месяцев 2020 года выявили более 42 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Мобильные группы ФТС России за шесть месяцев 2020 года выявили более 42 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции - "санкционных" товаров, "товаров изъятия", товаров без необходимых документов, испорченных продуктов, контрафактных товаров и т.д. Из 42 тыс. тонн свыше 31 тыс. тонн было возвращено в сопредельные государства, более 800 тонн - уничтожено таможенными органами совместно с подразделениями Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам обнаружения мобильными группами запрещенной продукции за шесть месяцев 2020 года возбуждено 553 дела об административных правонарушениях и 17 уголовных дел.