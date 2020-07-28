Форекс-дилерам могут разрешить торговать контрактами на разницу цен акций

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России планирует разрешить форекс-дилерам торговать контрактами на разницу цен ценных бумаг (CFD), сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн пресс-конференции.

"В российском поле мы предполагаем расширить номенклатуру форекс-дилеров. Сейчас они делают контракты только на иностранную валюту. Мы предполагаем расширить эту номенклатуру, в том числе чтоб там появились и ценные бумаги. И если форекс-дилеры будут предоставлять такие услуги, то они будут доступны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Контракты на разницу (CFD) - это контракты между инвесторами и брокерами, позволяющие получать прибыль от цены купли-продажи финансовых активов, в том числе акций.

С 2015 года в России официально был принят закон о регулировании рынка Forex. Помимо введения дополнительных норм, закон "О рынке ценных бумаг" был дополнен статьей "Деятельность форекс-дилера". С 2019 года форекс-брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участникам отраслевых саморегулируемых организаций (СРО). На сегодняшний день в России четыре организации имеют лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, это "ПСБ-Форекс", "Финам Форекс", "Альфа-Форекс" и "ВТБ Форекс".