В Краснодаре к ноябрю смоделируют транспортный коридор от нового аэропорта к М-4 "Дон"

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодар совместно с компанией "Сигни Групп" планируют к ноябрю 2020 года смоделировать в городе транспортный коридор для обеспечения логистики между новым терминалом аэропорта и въездом через трассу М-4 "Дон", сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Проект строительства автомобильных подъездов к новому терминалу международного аэропорта Краснодар включен в госпрограмму развития региональных дорог Краснодарского края, всего на строительство до 2027 года будет выделено более 7,6 млрд рублей.

"Международный аэропорт Краснодар приступил к очередному этапу актуализации мастер-плана проекта "Развитие аэропорта Краснодар (Пашковский), включая строительство аэровокзального комплекса (АВК)". Актуализация плана завершится к ноябрю 2020 года. "Сигни Групп" проведет анализ предварительных принципиальных схем возможных транспортных развязок и пересечений в границах проектирования терминала и федеральных объектов. Далее пройдет оценка вариантов исполнения транспортной связи нового аэропорта Краснодар с городом, трассой М-4 "Дон" и трассой Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края", - сказали в пресс-службе.

Представитель аэропорта уточнил, что работы предусматривают моделирование участков улично-дорожной сети, оценку интенсивности движения автомобильного, общественного и межмуниципального транспорта. По итогам проделанной работы будет сформирована концепция возможного строительства дополнительных путепроводов и развязок в городе.

О проекте аэропорта

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл Аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В декабре 2019 года сообщалось, что новый терминал площадью 75 тыс. кв. м будет оснащен десятью телескопическими трапами. Кроме терминала, комплекс будет включать объекты служебно-технической территории нового аэропорта. Это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи. Кроме того, в планах - строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушного судна одновременно.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.