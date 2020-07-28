Правительство Молдавии удвоит помощь пострадавшим от засухи фермерам

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии удвоит финансовую помощь фермерам, чьи посевы пшеницы, ячменя и рапса пострадали от засухи. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

"Компенсации за каждый гектар составят от 1 000 [€50] до 1 400 леев [€70]. <...> В бюджете на эти цели запланировано около 350 млн леев [€17,5 млн]", - сказал премьер.

По данным правительства, засуха с сентября 2019 года по апрель 2020 года больше всего сказалась на зерновых первой группы. Из 415 тыс. га посевов около 200 тыс. га пострадали более чем на 60%. Общий урон оценивается примерно в 900 млн леев (€45 млн), сообщил премьер.

В этой ситуации часть фермеров устроила акцию протеста, перекрыв в понедельник одну из междугородних трасс. Кику призвал сельхозпроизводителей отказаться от подобных акций, проведение которых, по его словам, может провоцировать парламентская оппозиция.

"У них только одна цель - добраться до власти, а не помочь вам. Правительство прилагает достаточные усилия на этом этапе, чтобы оказать помощь. Когда будут результаты оценки потерь урожая второй группы, будет дополнительная поддержка", - заверил глава правительства. Он обратил внимание, что из-за кризиса, спровоцированного в том числе пандемией, в госбюджете образовалась "финансовая дыра" в 16 млрд леев (€800 млн).