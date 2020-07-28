Путин оценил важность термоядерного реактора ИТЭР

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин приветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного началу сборки и монтажа оборудования установки Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Глава государства отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не повлияли на темпы работ, и цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Сегодня проект ИТЭР вступает в решающий этап своей реализации. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить бесперебойные темпы работ. Это позволяет рассчитывать, что цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки и уже в обозримой перспективе мы получим уникальный по своей мощности и безопасности источник энергии, эксплуатация которого, несомненно, будет способствовать решению задач устойчивого экономического развития и повышению качества жизни миллионов людей", - говорится в тексте.

Также президент отметил, что ИТЭР - крупнейший международный научно-технический проект, который представляет собой яркий пример эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. "Как известно, Россия является одной из стран - основательниц данной инициативы, призванной внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества, и играет активную роль в ее воплощении в жизнь", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что в основе этого проекта лежит разработанная в России концепция установки "токамак".

Глава государства поблагодарил всех, кто трудился над проектом ИТЭР, особую признательность он выразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону - лидеру страны, предоставляющей площадку для реактора.

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка "токамак", которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.