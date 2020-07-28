Кредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с ним заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

"В рамках вступившего в силу в апреле этого года федерального закона № 106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 858 обращений, из которых одобрена каждая вторая заявка. Банки предоставили отсрочку по кредитам на 113 млн рублей. Большинство отказов (80%) связано с превышением максимального размера кредита, установленного правительством РФ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ямальцы направили 4,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков, из них рассмотрено 94%, 61% рассмотренных заявок одобрены. "Банки изменили условия по кредитам на сумму 1,4 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.