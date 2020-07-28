Город Санья занял в Китае первое место по количеству броней в престижных отелях

ХАЙКОУ, 28 июля. /ТАСС/. Город Санья в провинции Хайнань на юге КНР занял первое место среди населенных пунктов страны по количеству бронируемых номеров в престижных отелях. Об этом сообщил китайский туристический портал Qunar .

По его данным, в ряде гостиниц острова число резервируемых номеров категории люкс в июле существенно превысило показатель аналогичного месяца годом ранее. Как отметили владельцы хайнаньских пятизвездочных гостиниц, спрос на "престижный продукт" в последнее время оказывается гораздо выше, чем на "эконом-класс".

"Примерно 140 млн человек, воспользовавшихся услугами авиакомпаний в прошлом году, в текущем еще никуда не ездили. Для большинства это будет первое летнее путешествие, которому они придают особое значение", - приводит газета "Санья жибао" слова президента Qunar Гоу Чжипэна.

Он уточнил, что в 2020 году Санья стал пользоваться чрезвычайно большой популярностью среди туристов, в том числе состоятельных путешественников. Руководитель туристического портала рассказал, что более половины из тех, кто приезжает, чтобы отдохнуть, проводят на Хайнане как минимум пять дней, в то время как раньше люди обычно ограничивались тремя-четырьмя сутками.

"В этом году туристы в Китае предпочитают более престижный, стабильный индивидуальный отдых", - пояснил Гоу Чжипэн.

Туризм играет чрезвычайно важную роль в экономическом развитии Хайнаня, около 60% валового регионального продукта которого приходится на сферу услуг. В 2019 году поток отдыхающих, посетивших остров, вырос на 9% и превысил 83 млн человек. Они потратили порядка 105 млрд юаней (около $15 млрд). За 12 месяцев в провинции побывали более 1 млн иностранных гостей - на 20% больше, чем в 2018 году.