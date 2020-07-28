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Ростех начинает поставки медучреждениям отечественной вакцины от пяти заболеваний

Как указал глава госкорпорации Сергей Чемезов, раньше укол от пяти болезней сразу можно было поставить только за границей
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" начинает поставки первой российской пентавакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции медучреждениям, сообщил во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, то есть вакцина сразу от пяти видов заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Раньше укол от пяти болезней сразу можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пентавакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.

Чемезов также напомнил, что в 2019 году Ростех создал и начал поставки первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ "Ультрикс Квадри". Ее создание стоило Ростеху около 1 млрд руб., сказал он. "Этот новейший препарат включает четыре актуальных штамма, и одним уколом можно сразу привить вакцину от четырех различных штаммов гриппа", - отметил Чемезов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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