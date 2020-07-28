Минпромторг создает план работы ретейла и общепита на случай второй волны коронавируса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минпромторг и Роспотребнадзор разрабатывают план работы магазинов и общепита на случай второй волны пандемии. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы сейчас с Роспотребнадзором прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал он.

Евтухов отметил, что благодаря принятию различных мер поддержки сейчас в этой сфере нет глобальной цепочки банкротств. "Хотя, конечно, видим, что мы теряем часть общепита. Он был закрыт дольше вех и пострадал сильнее всех. У многих выручка упала на 70 и 80% и даже онлайн-формат не помог", - сказал он.

При этом, как указал Евтухов, по таким отраслям, как легкая или мебельная, идет восстановление. "Мебель просела более чем на 30%, но по июню - июлю мы видим восстановление и продаж мебели, и производства. Падение уже не такое существенное", - сказал он.

Чиновник отметил, что другие отрасли, связанные с мебельной промышленностью, например, производство плитки, которое тоже "просело" примерно на 30%, сейчас уже показывают положительную динамику, в том числе благодаря отложенному спросу. "Если не произойдет осенью всплесков и не будет принято жестких решений, то по многим отраслям ситуация будет довольно стабильная", - заключил заместитель министра.