"Роснефть" с октября сократит рабочую неделю для части сотрудников до 30 часов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" с 1 октября временно сократит рабочую неделю для сотрудников центрального аппарата до 30 часов в качестве меры сохранения здоровья сотрудников в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией. Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"Одной из таких мер является временный перевод сотрудников центрального аппарата управления компании на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Данная мера не распространяется на работников производственных подразделений "Роснефти". Эта мера вводится с 1 октября 2020 года", - отметили в компании.

Для обеспечения непрерывности производственного процесса и недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, компания продолжает использовать дистанционный режим работы для большинства сотрудников центрального аппарата: в удаленном режиме работают 84%. Сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов, находятся на своих рабочих местах.