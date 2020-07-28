Лихачев заявил, что Россия в срок выполняет обязательства по проекту ИТЭР

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия выполняет свои обязательства в рамках строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР в полном объеме и в срок. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в рамках официальной церемонии сборки и монтажа токамака (тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза).

Лихачев отметил, что токамак является сердцем всего проекта. В церемонии, которая состоялась во французском исследовательском центре Кадараш, в онлайн режиме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон и другие официальные представители ведущих стран, участвующих в создании ИТЭР, а также сам Лихачев.

"Россия выполняет свои обязательства в проекте ИТЭР по внесению натурального и финансового взноса в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. В том, что сборка реактора началась вовремя, есть большая заслуга России: верхние патрубки и шинопроводы были своевременно изготовлены и поставлены партнерам и на площадку ИТЭР", - сказал он.

Глава Росатома отметил, что разработка и изготовление компонентов для ИТЭР ведется в различных городах России: Москве, Подольске, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Также он обратил внимание на необходимость своевременного выполнения каждым из партнеров проекта своих обязательств по внесению как натурального, так и финансового взносов. Это позволит добиться успехов в проекте.

"Теперь главная задача для всех нас - обеспечить своевременный монтаж и сборку установки, и получить первую плазму к концу 2025 года. Это позволит на деле продемонстрировать согласованность действий всех участников проекта и итоговую эффективность нашего международного сотрудничества", - сказал Лихачев.

О проекте

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная советскими и российскими учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Энергетическая установка сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.