Собянин одобрил создание технопарка "ЗИЛ" на юге Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание на юге столицы технопарка "ЗИЛ", где смогут разместиться производства микроэлектроники, автокомпонентов и ряд других предприятий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы присвоен проекту создания технопарка "ЗИЛ" в районе Даниловский (Южный административный округ) по адресу: Автозаводская улица, вл. 23/153, 23/151. На земельных участках площадью 3,97 га планируется строительство новых и реконструкция существующих капитальных объектов общей площадью 80,7 тыс. кв. м. для размещения предприятий малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

На территории технопарка смогут работать компании, специализирующиеся в таких областях как микроэлектроника, производство автокомпонентов, информационные технологии в сфере безопасности, научные исследования и разработки. Ожидается, что в новом технопарке будет создано 1 179 рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составят 3,3 млрд. рублей. Инвестором выступит компания "Корпус".

"Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум инновационным предприятиям - производителям высокоточного вооружения и промышленной керамики, благодаря чему они получили налоговые льготы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена до 12,5% вместо стандартной ставки 17%.

Статус присвоен государственному научно-производственному предприятию "Регион" - разработчику и поставщику высокоточного вооружения морского и авиационного базирования, а также научно-техническому центру "Бакор" - разработчику и производителю фильтрующей керамической продукции для металлургической, стекольной, нефтегазохимической и других отраслей промышленности.