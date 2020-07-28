Стоимость масок в аптеках России снизилась до 9-11 рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стоимость медицинских масок в аптеках России снизилась до 9-11 рублей. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"В аптеках мы сегодня видим по отчетам Федеральной налоговой службы цена [медицинской маски] в среднем - 9, 10-11 рублей. То есть это не те 28 или 30, или даже 35 рублей, которые были еще два месяца назад", - сказал он.

Евтухов отметил, что в стране хватает и материала, необходимого для производства масок, и оборудования.

При этом, по его словам, никаких проблем с продажей масок не наблюдается, объемы продаж стабильные. "У всех запасов хватает. При этом мощности сегодня, конечно, далеко не загружены", - добавил чиновник.