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Путин провел встречу с главой госкорпорации Ростех

Сергей Чемезов представил главе государства отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который представил главе государства отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

"В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1 771 млрд [рублей] - это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации. <...>. Безусловно, в срок были выполнены все контракты по гособоронзаказу. Уровень исполнения составил 99,5%. Если в 2018 году у нас было 26 220 контрактов, то в 2019 году - 29 170 контрактов, то есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов", - сказал Чемезов.

По его словам, в сфере военно-технического сотрудничества портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет $51,1 млрд, такой объем сохраняется третий год. Основной спрос приходится на продукцию для ВВС и противовоздушной обороны.

"Организациями корпорации в 2019 году выполнено 350 НИОКР, создано более 200 инновационных продуктов и технологий. <...>. Более 700 млрд [рублей] выручки составляет эффект от реализации инновационной продукции, в 2018 году было 573 млрд [рублей]. Из них 310 млрд [рублей] - это выручка от экспорта инновационной продукции, то есть мы уже экспортируем современную новую инновационную продукцию. Общие затраты на выполнение НИОКР составили 169 млрд рублей, в позапрошлом году было 108, получено 865 новых патентов и оформлено 570 ноу-хау, выведено на рынок 185 новых инновационных продуктов", - добавил глава госкорпорации Ростех.

По словам Чемезова, досрочно было выполнено обязательство по поставкам зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию, что стало первым контрактом подобного масштаба со страной, входящей в НАТО, сумма контракта составила $2,5 млрд. Сейчас отрабатывается возможная вторая часть поставки.

Говоря о реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", Чемезов отметил, что "фактически завершены уже все испытания, конец 2019 - начало 2020 годов, уже полностью идет на вооружение нашей армии, уже показывали на параде, они себя неплохо зарекомендовали на всех испытаниях".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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