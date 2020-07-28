Около трети торговых центров в России закрыты из-за коронавируса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около трети торговых центров в РФ остаются закрытыми из-за коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Единственный, кто не может сейчас сделать себе хороший прогноз, - это арендодатели, прежде всего, торговые центры. У них с учетом падает трафик. На сегодняшний день из 3 тыс. торговых центров по всей России открыто немногим более 2 тыс.", - сказал он.

Евтухов отметил, что в связи с коронавирусом у торговых центров выручка существенным образом пострадала. "Они выручают ее от работы с арендаторами. У них, как устанавливают двухставочный тариф: фиксированная арендная плата и проценты от оборота арендатора", - сказал заместитель министра. При этом он пояснил, что пока не у всех арендаторов восстановились показатели.

"По арендной плате не все, но многие пошли на то, чтобы сделать большие скидки для своих арендодателей. Многие даже обнулились, но, к сожалению, не все", - отметил Евтухов. В то же время он подчеркнул, что благодаря принятым мерам поддержки удалось избежать глобальной цепочки банкротств. В целом, по его данным, потери непродовольственного ретейла составляют порядка 30-35%.