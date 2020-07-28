Новая ВПП и международный терминал в аэропорту Махачкалы увеличат пассажиропоток втрое

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Создание второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы наряду со строительством международного терминала позволит увеличить пассажиропоток с 1,5 млн до 5 млн в год, рассказал генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым и первым замминистра экономического развития Михаилом Бабичем.

Ранее в понедельник гендиректор аэропорта сообщил, что открытие международного терминала в аэропорту Махачкалы перенесено с 2020 года на июнь 2021 года.

"Мы бы хотели новую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, 17 мест стоянки. Было 10 млрд рублей, но аналитический центр порекомендовал пересмотреть, и мы разделили на 2 подэтапа. На первом [этапе] будет 7 млрд рублей, и подразумевается полоса 3 200 метров на 60 метров", - сказал он, отметив, что длина имеющейся полосы 2 640 метров.

Пирмагомедов выразил уверенность, что полоса длиной 3,2 км с хорошей несущей способностью позволит аэропорту принимать воздушные суда любых типов.

Руководитель аэропорта обратился к первому замминистра с просьбой поддержать реализацию проекта по строительству новой полосы. "Просим вас поддержать наш проект. Жизненно важный для нашей республики, для всего Юга России", - сказал он.

Пирмагомедов подчеркнул, что строительство позволит достичь увеличения пассажиропотока с 1,5 млн в год до 5 млн пассажиров в год. "Пропускная способность у нас повысится. Так, сейчас у нас пропускная способность старого аэровокзала 260 пассажиров в час, из них 60 - это международные вылеты, а новый терминал будет иметь пропускную способность 190 пассажиров в час. Мы уже перешагнули 1,5 млн пассажиропоток, двигаемся к 2 млн, а с открытием терминала и строительством новой полосы рассчитываем [довести] до 5 млн пассажиров в год", - отметил руководитель аэропорта.

О терминале

Международный терминал в аэропорту Махачкалы планировали сдать летом 2020 года. Терминал международных авиалиний махачкалинского аэропорта начали строить с декабря 2016 года. Проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью более 1 млрд рублей впервые был презентован в 2014 году, строительство началось в 2016 году. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Оно будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Об аэропорте

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.