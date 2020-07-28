Власти планируют запустить движение по железнодорожной ветке в ОЭЗ "Тольятти" в августе

ТАСС, 28 июля. Власти планируют запустить пробное движение по железнодорожной ветке в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" Самарской области в августе, об этом сообщило во вторник правительство региона со ссылкой на первого вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

"Нам важно, чтобы уже в августе по железнодорожной ветке было открыто пробное движение, а в ноябре пути заработали в постоянном режиме", - цитирует пресс-служба Кудряшова.

Решение о строительстве железнодорожной ветки приняли в рамках мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, так как создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.

Постановление о создании ОЭЗ было подписано в 2010 году. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). Резидентами создано 1 300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние два года увеличивается на 40% ежегодно.

Для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к энергоресурсам и т.д.