Титов: долги учреждений здравоохранения и фондов ОМС в регионах достигают 250 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Долги государственных региональных и муниципальных учреждений здравоохранения перед бизнесменами - поставщиками товаров и услуг выросли в последние месяцы и в некоторых регионах составляют до 250 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По данным пресс-службы, бизнес-омбудсмен в связи с этим направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой погасить долги медучреждений и фондов медстрахования перед предпринимателями.

"Учитывая важность формирования политики федеральных органов власти к урегулированию долгов государственных региональных и муниципальных учреждений здравоохранения перед поставщиками товаров и услуг буду признателен за направление поручения в ответственные органы власти о проработке вопроса разрешения указанной проблемы", - говорится в письме, выдержку из которого приводит пресс-служба.

По данным Титова, "задолженность учреждений здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перед предпринимателями в последние месяцы выросла и составляет в разных регионах от 25 до 250 млн рублей". Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей обратили внимание на высокий уровень задолженности медучреждений и фондов медстрахования перед субъектами малого и среднего бизнеса за оказанные услуги в системе ОМС, поставленные товары и выполненные работы в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Калининградской области, Челябинской области, Республике Коми, Республике Адыгея.

Согласно имеющейся информации, эта проблема актуальна и для многих других регионов, уточнил в письме Титов. Он указал на то, что "существенная часть бюджетов территориальных фондов ОМС формируется за счет субвенций федерального фонда обязательного медицинского страхования" и попросил "оказать содействие в ликвидации задолженности госучреждений перед бизнесом".