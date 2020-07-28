Росприроднадзор проведет внеплановые проверки 27 нефтяных компаний до конца года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки 27 нефтяных компаний до конца 2020 года. В дальнейшем список будет расширен, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

"Прошу провести внеплановые выездные проверки соблюдения требований законодательства на оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объектах, в результате деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов", - процитировала Радионова текст поручения.

По словам главы Росприроднадзора, в список, в частности, вошли объекты компаний "Норникель", "Газпром", "Лукойл", "Транснефть". О результатах проверок необходимо доложить в правительство до 31 декабря.