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Минфин 29 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПД выпуска 26234 с датой погашения 16 июля 2025 года и ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России 29 июля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с датой погашения 16 июля 2025 года и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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