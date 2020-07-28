Минфин 29 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России 29 июля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с датой погашения 16 июля 2025 года и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.