МЭР определит ключевые проблемы Дагестана для включения в госпрограммы

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России определит ключевые проблемы Дагестана, чтобы отразить их решение в основных государственных программах и национальных проектах. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию республики во вторник сообщил первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич.

"Мы постараемся максимум увидеть и поговорить с руководителями городов, районов, руководителями предприятий для того, чтобы определить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют республику и, соответственно, сделать все необходимое для того, чтобы и в государственной программе по развитию Северного Кавказа, и в наших отраслевых государственных программах, в национальных проектах интересы и задачи республики были максимально учтены", - сказал он.

Бабич подчеркнул, что развитию республики на государственном уровне уделяется серьезное внимание, есть целый ряд поручений руководства страны, которые находятся на особом контроле. "Сейчас вот в кабинете у Владимира Абдуалиевича (Васильева, главы Дагестана - прим. ТАСС) с удовольствием увидел специальную карту, на которой каждый объект по проекту "Чистая вода", по водоотведению, по водопроводам, водозаборам отмечен. <…> Это как раз одна из задач, которую необходимо будет обсудить здесь в ходе нашей работы, понять, что нужно для решения такой насущной проблемы, как обеспечение чистой водой населения республики, решение проблем очистных сооружений, особенно в таких населенных пунктах, как Махачкала, Хасавюрт, Кизляр. <…> Равно как и по другим вопросам по решению проблем аварийных зданий учебных учреждений", - сказал Бабич.

Первый замглавы Минэкономразвития РФ подчеркнул, что в Дагестане необходимо разработать комплексное решение для повышения доступности образования. Он обратил внимание на большое число аварийных зданий школ, трехсменное образование, недостаточное количество дошкольных учреждений.

Кроме того, представители Минэкономразвития намерены обсудить в ходе поездки в Дагестан инвестиционные проекты, которые реализуются на территории республики с господдержкой, проанализировать существующие договоры и обязательства по ним.