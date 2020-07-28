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Обновлено 

Turkish Airlines возобновит полеты из Стамбула в Санкт-Петербург 2 августа

Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа

ТАСС, 28 июля. Авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты в Санкт-Петербург из Стамбула 2 августа, из Антальи - с 10 августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аэропорта Пулково.

"Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года", - говорится в сообщении. 

В Пулково уточнили, что рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю - в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737.

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