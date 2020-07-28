Резидент столичной ОЭЗ вложит в развитие своего дата-центра около 3 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компания "ГДЦ Энерджи Групп" - планирует до 2023 года направить на развитие своего центра обработки данных (ЦОД) GreenBush DC около 2,8 млрд рублей. Эти инвестиции позволят увеличить мощности дата-центра почти в 3,5 раза, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Дата-центр GreenBush DC, расположенный на площадке "Алабушево", входит в топ-15 самых крупных центров обработки данных России. Компания уже направила на развитие дата-центра 3,7 млрд рублей и к концу 2023 года планирует вложить в проект еще около 2,8 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что сейчас резидент "Технополиса" поддерживает работу более 200 компаний, среди которых российские предприятия микроэлектроники, облачные провайдеры и представители госсектора. При этом, по словам Прохорова, инфраструктура площадки "Алабушево" позволяет наращивать объемы практически без ограничений.

В сообщении отмечается, что сейчас центр располагает 660 стойками обработки информации с максимальной нагрузкой на 1 стойку - до 20 кВт, а к концу 2023 года компания планирует запустить 2 280 стоек.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, рынок коммерческих центров обработки данных растет высокими темпами, и статус резидента ОЭЗ предоставляет компании экономические преимущества, что позволяет значительно снизить себестоимость услуг и успешно конкурировать по цене с другими игроками рынка.