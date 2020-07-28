В McDonald's отчитались о спаде продаж и выручки на 30% за последний квартал

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Объем продаж и выручка американской корпорации McDonald's значительно сократились за финансовый квартал, истекший 30 июня 2020 года. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте корпорации отчетности.

Согласно документу, по состоянию на 30 июня 96% всех ресторанов быстрого питания McDonald's в мире возобновили свою работу после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. В США данный показатель составил 99%. Объем продаж McDonald's в мире по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 30%, достигнув $3,77 млрд. Корпорация акцентировала внимание на том, что в предыдущем финансовом квартале спад данного показателя был меньше по сравнению с апрелем (минус 39%), маем (минус 20,9%) и июнем (минус 12,3%).

Выручка за последний квартал также снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, с $5,409 млрд до $3,761 млрд. Чистая прибыль рухнула на 68%, с $1,516 млрд до $483,8 млн. Таким образом, доходы McDonald's составили всего $0,66 за акцию по сравнению с прогнозировавшимися экспертами $0,74. По оценке телеканала CNBC, корпорация по этому показателю допустила самое крупное отставание от прогнозов за более чем 30 лет.

Котировки акций McDonald's до открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник снизились на $2,55 (минус 1,27%), до $198,7.

McDonald's - американская корпорация, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Она была основана в 1940 году в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В настоящее время ее штаб-квартира базируется в Чикаго (штат Иллинойс). Компания владеет свыше 38 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира, включая Россию.