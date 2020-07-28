В Минпромторге заявили об отсутствии сбоев в маркировке фармотрасли

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сбои с маркировкой среди фармпроизводителей и оптовиков не наблюдаются. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Пока о глобальных проблемах, прежде всего производители, не заявляли, ясно, что розница она и так в принципе готова к маркировке, потому что там требуются только настройка онлайн-касс, а что касается производителей и оптовиков, то серьезных сбоев мы не наблюдаем", - сказал он.

Евтухов добавил, что единственная сложность возникает в местах с плохим интернетом. "Но в этом случае есть возможность не сразу в онлайн-режиме списывать продукцию через выбытие на кассе, а делать накопления, а потом раз в определенный период эту информацию передавать в систему", - сказал он, выразив уверенность, что никаких проблем с лекарствами в стране не будет.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка началась 1 июля текущего года.