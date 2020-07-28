Минприроды может рассмотреть инициативу по отказу от использования нефтетоплива в Арктике

МОСКВА, 28 июля /ТАСС/. Общественный совет Минприроды РФ предложил рассмотреть возможность поэтапного отказа от использования нефтетоплива в Арктике в пользу сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в проекте заявления по итогам заседания общественного совета при министерстве.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного отказа от использования нефтяных топлив в Арктике в принципе. Данная мера могла реально снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и экономическая эффективность СПГ для условий российской Арктики уже доказана и взята за основу экологической стратегии многих крупных хозяйствующих субъектов", - говорится в проекте.

Помимо этого совет отметил важность проведения инвентаризации объектов в Арктике для контроля исполнения всех предписаний.

"Причины происходящих аварий во многом связаны с техническим состоянием инфраструктуры, неправильной оценкой экологических рисков со стороны организаций и недостаточными мерами обеспечения экологической безопасности и контроля со стороны надзорных структур", - отмечается в документе.